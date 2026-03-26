Rebasti: "Collegamento strategico"

COMISO (RAGUSA) – Decolla domani, venerdì 27 marzo, da Comiso il primo volo operato da Volotea alla volta di Verona, segnando la ripartenza ufficiale del collegamento che unisce l’aeroporto siciliano con il Catullo. La rotta, operata due volte alla settimana, ogni martedì e venerdì, sarà disponibile fino a fine ottobre. Oltre alla rotta per Verona, ripartirà a breve, dal 14 aprile, anche il collegamento internazionale con Lille.

“Comiso-Verona collegamento strategico”

“Con il decollo del primo volo Comiso-Verona riparte un collegamento strategico che rafforza i flussi tra il territorio ibleo e il Veneto, confermandone l’importanza per la mobilità e il turismo – ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea – siamo lieti di tornare a operare questa rotta, che già in passato aveva registrato un buon riscontro da parte dei passeggeri. Il collegamento consente di avvicinare due territori con una forte vocazione turistica e culturale, facilitando sia gli spostamenti dei residenti sia l’arrivo di visitatori nel Sud-Est della Sicilia”.

“Il ritorno del volo Comiso-Verona – hanno affermato Anna Quattrone e Nico Torrisi, rispettivamente presidente e Ad di Sac – rappresenta un elemento strategico per il percorso di crescita dell’aeroporto di Comiso, contribuendo a rendere l’area ragusana più accessibile e attrattiva, intercettando passeggeri e turisti dal Nord Italia e generando ricadute positive sull’economia locale. La riattivazione del collegamento rafforza ulteriormente il ruolo di Comiso come porta d’ingresso verso un territorio ricco di opportunità”.

Schembari: “Orgoglio per tutta la provincia”

“È un vero motivo di orgoglio per l’intera provincia di Ragusa – ha affermato la sindaca di Comiso, Maria Rita Schembari – salutare il ritorno di una rotta importante, mezzo di connessione tra territori strategici dal punto di vista economico e turistico. Il mio ringraziamento ai sindaci tutti che grazie alla disponibilità di fondi non indifferenti hanno reso possibile tale connessione, che, ne sono certa, varrà altresì ad aumentare l’ulteriore attrattività del nostro scalo”.

SEGUI TUTTE LE NOTIZIE DI RAGUSA E PROVINCIA