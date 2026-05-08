Il nuovo depuratore di Agrigento, Cordaro: standard d’ultima generazione

Investimento complessivo di 26 milioni di euro

AGRIGENTO – “Il sogno di una Sicilia al passo con i tempi trova piena attuazione nella consegna del nuovo depuratore di Agrigento. L’impianto, a membrane, realizzato in linea con i più performanti modelli europei, opererà secondo standard di ultima generazione, rendendo il prodotto finale dei reflui depurati compatibile con l’ambiente circostante, che verrà tutelato e reso più salubre”. Il subcommissario alla Depurazione Toto Cordaro ha commentato, così, la consegna dell’opera ad Agrigento, alla presenza del sindaco Franco Miccichè, del presidente dell’Azienda idrica comuni agrigentini Danila Nobile, del vicesindaco del Comune di Favara Emanuele Schembri e dei tecnici della Struttura commissariale.

Gli altri interventi

Consegnato anche l’intervento ‘Completamento rete fognante fascia costiera Agrigento’, che consente di superare i problemi di inquinamento marino lungo la costa agrigentina, compresa tra la foce del fiume Akragas e la foce del fiume Naro.

L’intervento relativo all’adduttore di Favara, consegnato nella stessa occasione, consente il superamento dell’infrazione comunitaria anche per l’agglomerato Favara. Prevista, infatti, la trasformazione dell’impianto esistente del comune agrigentino, non più a norma, in una struttura per il pretrattamento delle acque reflue comunali. Acque che adesso vengono adesso trasferite all’impianto di depurazione di ultima generazione.

Il valore dell’investimento complessivo

Il costo complessivo dei tre interventi consegnati è pari a 26 milioni di euro. Servono una popolazione di abitanti equivalenti di 60mila persone con una riduzione dell’infrazione di 600mila euro.

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