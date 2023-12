Nuovo incidente mortale a Catania, l’associazione: “Ora basta”

Dopo la morte di Michael

CATANIA – “Con la massima urgenza, come già richiesto la volta scorsa, questa associazione chiede un immediato incontro con il sindaco Enrico Trantino”. Così l’associazione Vittime della Strada e Sicilia Risvegli ODV interviene a una settimana circa dal drammatico incidente in cui ha perso la vita un ragazzo di appena 16 anni, Michael Ruggieri.

“Basta ergastoli del dolore, facciamo qualcosa di concreto, non facciamo ancora morire tanti giovani, tante vite umane spezzate, anche per l’incuria delle istituzioni da anni assenti”.

La tragedia

L’incidente mortale è avvenuto nell’incrocio tra via Pietro Platania e via Delle Calcare, in uno scontro tra un’auto e uno scooter. Il giovane, che è morto sul colpo, viaggiava a bordo di uno scooter. Da chiarire le ragioni dell’incidente.

Il fenomeno

Per l’associazione è “una piaga sociale, umana, drammatica, una strage di innocenti senza senso e che dovrebbe scuotere le coscienze, non solo quando a morire sulla strada sono i giovani”. L’associazione infine si interroga sul fatto che della morte del ragazzo non è stata data notizia agli organi di informazione, annunciando che scriverà al Ministro, al Prefetto e al Questore”.