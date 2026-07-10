Abbonamenti per i non residenti. Falzone: "Sistema più omogeneo"

La giunta comunale di Palermo ha approvato il nuovo piano della sosta a pagamento che ridisegna il sistema delle strisce blu in città. Il provvedimento introduce una tariffa unica di un euro l’ora, nuove zone di sosta e un abbonamento mensile dedicato ai non residenti. L’obiettivo è quello di rendere più efficiente la gestione della mobilità urbana. Il piano punta inoltre a favorire la rotazione dei parcheggi nelle aree più frequentate e a garantire la sostenibilità del servizio gestito da Amat.

Tariffa unica e nuovi abbonamenti

La principale novità riguarda l’introduzione di un’unica tariffa comunale pari a un euro all’ora per tutte le aree di sosta a pagamento. I residenti potranno continuare a parcheggiare gratuitamente nella propria sottozona di appartenenza attraverso il rilascio di un apposito pass. Chi invece non risiede nelle aree interessate viene istituito un abbonamento mensile dal costo di 35 euro. Complessivamente il sistema comprenderà 18.422 stalli, dei quali 6.700 saranno gratuiti, tutti affidati alla gestione di Amat.

Palermo, nuove zone per la sosta a pagamento

Il piano introduce anche una diversa suddivisione del territorio comunale in aree omogenee, calibrate in base ai flussi di traffico e alla domanda di parcheggi. Le zone centrali della città, identificate come A, B e C, saranno organizzate per favorire un maggiore ricambio degli stalli nelle aree con più attività commerciali, uffici e servizi. Per Mondello e Sferracavallo, invece, il sistema terrà conto della stagionalità. Viene poi istituita la nuova Zona G, che comprenderà il quadrante Giordano-Alpi-Palagonia, caratterizzato da un’elevata pressione del traffico veicolare.

Falzone: “Sistema più organico e omogeneo”

L’assessore al Traffico, Dario Falzone, ha spiegato le finalità del nuovo provvedimento. “Il nuovo piano introduce un sistema più organico e omogeneo, in grado di rispondere alle diverse esigenze del territorio attraverso una pianificazione calibrata sulle caratteristiche dei singoli ambiti urbani”, ha dichiarato.

Meli: “Grande attenzione alle aree balneari”

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione, avvenuta oggi in Giunta, della delibera relativa al nuovo Piano di regolamentazione della sosta tariffata della città di Palermo – ha detto la consigliera comunale Caterina Meli – Si tratta di un provvedimento atteso che introduce importanti novità a beneficio dei cittadini, in particolare dei residenti e dei dimoranti, che potranno usufruire di specifici abbonamenti dedicati, evitando così il pagamento della tariffa ordinaria per ogni singola sosta nelle aree interessate dalle strisce blu”.

“Grande attenzione è stata riservata alle aree balneari – ha sottolineato – tema sul quale mi sono spesa in questi anni lavorando costantemente con gli uffici competenti per individuare soluzioni concrete e sostenibili. Il nuovo piano prevede infatti l’attivazione della sosta tariffata nelle zone balneari nel periodo compreso tra maggio e ottobre, consentendo una migliore gestione dei flussi di traffico durante la stagione estiva”.

“Agevolazioni per residenti”

“In particolare parcheggi strategici come il Parcheggio Saline e il Parcheggio Mongibello saranno pienamente fruibili dal pubblico, garantendo al tempo stesso specifiche agevolazioni per residenti e dimoranti. È una soluzione che punta a conciliare le esigenze di chi vive questi quartieri tutto l’anno con quelle di chi frequenta il nostro litorale durante la stagione estiva”, ha continuato Caterina Meli.

“Grazie a questa nuova regolamentazione – ha aggiunto – questi parcheggi saranno finalmente agevolmente fruibili sia dal pubblico sia dai residenti e dai dimoranti attraverso gli abbonamenti dedicati. Fino ad oggi, infatti, tali aree risultavano di fatto poco utilizzate dai residenti, perché non era pensabile sostenere quotidianamente il costo della sosta oraria. Oggi, invece, questi parcheggi diventano una concreta opportunità per chi vive nelle borgate marinare, valorizzando infrastrutture già esistenti e migliorando la disponibilità di posti auto”.

“Passo avanti verso mobilità più ordinata”

“Questo risultato è il frutto di un lungo percorso di confronto e approfondimento tecnico che ho seguito con grande determinazione insieme agli uffici comunali. Ringrazio quanti hanno contribuito alla definizione di un piano che rappresenta un passo avanti verso una mobilità più ordinata, una migliore fruizione delle aree balneari e una maggiore attenzione alle esigenze dei cittadini”, ha concluso la consigliera.