Nuovo presidente per la Fipe Bar Pasticcerie: è Saro Menza

Prende il posto di Francesco Privitera, uscente. Nominato anche il direttivo.

CATANIA – Saro Menza, della storica pasticceria e rosticceria Menza di Catania, è il nuovo Presidente della sezione Bar-Pasticcerie della Fipe Confcommercio Catania.

Oggi 24 marzo, nella sede sociale della Fipe Confcommercio Catania, a seguito di regolare convocazione indirizzata a tutti gli operatori del settore di Catania e provincia, dopo le operazioni di rito, si è provveduto al rinnovo delle cariche sociali.

A guidare i nuovi componenti è stato nominato Saro Menza; mentre Alfio Drago (Saint honorè di A. Drago); Anna Urzì (Ernesto); Antonino Ferale (Pasticceria San Giorgio); Cirino Fichera (Caffè Europa); Giovanni Di Mauro (Caffè Europa di Di Mauro Giovanni); Marco Virgillito (Caffè dei Platani); Santo Connelli (Caffè Epoca); Salvatore Forte (Bar Forte Roberto) sono i nuovi componenti il direttivo della sezione Bar Pasticcerie della Fipe.

Il presidente uscente, Francesco Privitera, ha augurato buon lavoro al nuovo presidente Menza e ha aggiunto: “Passo la mano a un giovane che sicuramente si impegnerà sempre per il bene delle nostre aziende che, nonostante tutto, contribuiscono a rendere accattivante l’immagine del territorio”.

Il presidente Menza prende la guida della sezione Bar Pasticcerie della Fipe in un momento non certo facile: “Auspico un costante lavoro di squadra, perché solo insieme riusciremo a sviluppare soluzioni per le annose problematiche che preoccupano il nostro settore, tra cui l’abusivismo, l’aumento del costo delle merci, della tassa sui rifiuti e tante altre. Dobbiamo uscire uniti e più forti da questi due anni difficili di pandemia”.

Fra i programmi futuri sono state delineate una serie di iniziative che verranno evidenziate nel corso del prossimo incontro e si decideranno, inoltre, le nomine dei Vice Presidenti.