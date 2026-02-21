Nuovo round dell’inchiesta su Mancuso, ricorso contro il dissequestro

La procura di Caltanissetta ricorre in Cassazione

CALTANISSETTA – Nuovo sviluppo nell’inchiesta sugli spettacoli che ha portato agli arresti domiciliari il deputato regionale di Forza Italia Michele Mancuso e il suo collaboratore Lorenzo Tricoli. La Procura di Caltanissetta ha infatti presentato ricorso per Cassazione contro l’ordinanza con cui il Tribunale del riesame aveva annullato il sequestro preventivo disposto nei confronti degli indagati.

L’inchiesta su Mancuso e gli altri indagati

Il provvedimento impugnato riguardava, oltre a Mancuso e Tricoli, anche Carlo Rizzioli ed Ernesto Trapanese, mentre l’altra indagata, Manuela Trapanese, non era stata raggiunta dal provvedimento. Ora sarà la Suprema Corte a pronunciarsi: entro trenta giorni dovrà decidere se confermare o meno la decisione del Riesame che aveva accolto le istanze difensive, disponendo il dissequestro di quanto sequestrato dalla polizia giudiziaria in sede di perquisizione.

Le accuse

Il ricorso contro il dissequestro apre una nuova fase dell’iter cautelare sul deputato regionale arrestato. Il Gip ha disposto gli arresti domiciliari per Mancuso e Tricoli, mentre per Ernesto e Manuela Trapanese e per Rizzioli è scattata una misura interdittiva della durata di dodici mesi, con il divieto di esercitare attività d’impresa nel settore dell’intrattenimento e dell’organizzazione di feste e cerimonie.

Secondo l’accusa, il deputato Michele Mancuso avrebbe ricevuto 12 mila euro in tre tranche di ‘pagamenti’ per favorire l’associazione Genteemergente, destinataria di contributi regionali per un totale di 98 mila euro destinati a eventi culturali e di intrattenimento.

