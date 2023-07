Nuovo stemma per il Villaggio Sant’Agata firmato Bob Liuzzo

Una bella realtà nata nel 2016. Con un progetto rivoluzionario.

1' DI LETTURA

CATANIA – Bob Liuzzo colpisce ancora. Dallo stemma del Catania SSD, oggi Catania Fc, a quello certamente meno popolare ma non per questo meno degno, del Villaggio Sant’Agata.

la formazione dai colori bianco-rossi è appena approdata nel campionato di Promozione: una cavalcata appassionante e vincente quella vissuta nella Stagione appena conclusa.

Un trionfo che oggi viene suggellato dal graphic designer catanese e trapiantato ormai a Milano, Bob Liuzzo. E, chissà, che non porti ulteriore fortuna così com’è accaduto ai più blasonati fratelli a tinte rosso e azzurre.

Etna, lava e mare a baluardo del nuovo stemma. “Amore. E’ questa l’unica parola che mi sento di usare per descrivere il profondo orgoglio che provo nel potere condividere con voi un momento così speciale. […] Ho dedicato settimane della mia vita a lavorare fianco a fianco con il presidente di questa meravigliosa realtà, Salvo Rapisarda, e il suo straordinario staff che non portano semplicemente avanti una società sportiva, ma coltivano un autentico sogno rivoluzionario”.



Sono le parole di Bob Liuzzo, Che sottoscriviamo in pieno e che ci richiamano all’essenza del football che dovrebbe essere anche un forte veicolo sociale.

Già solo per questo, in bocca al lupo Villaggio Sant’Agata!