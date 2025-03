Occuparono istituto Sordi a Palermo, tutti assolti gli imputati

Avevano utilizzato la struttura che veniva utilizzata come doposcuola e per le assemblee

PALERMO – Sono stati tutti assolti gli attivisti accusati dell’occupazione abusiva dell’Istituto dei Sordi di via Cavour a Palermo. Il processo vedeva imputati attivisti e militanti di Potere al Popolo che nel 2019 avevano utilizzato la struttura, riqualificandola, per attività sociali per la cittadinanza come doposcuola gratuiti per i bambini del quartiere, convegni, presentazioni di libri, assemblee.

Dopo lo sgombero, avvenuto nel 2019 gli attivisti vennero tutti rinviati a giudizio per il reato di occupazione di edificio pubblico aggravata, per cui è prevista la reclusione sino a quattro anni. Dopo un processo durato oltre tre anni la giudice della IV sezione penale del Tribunale di Palermo Grazia Carollo ha assolto tutti gli imputati per non avere commesso il fatto e uno per la particolare tenuità del fatto.

Dei 17 attivisti 14 erano difesi dall’avvocato Giorgio Bisagna, gli altri dagli avvocati Pierpaolo Montalto, Fabio Lanfranca e Luigi Montagliani.