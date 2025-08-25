 Ocean Viking cambia rotta: sbarco a Siracusa per 87 migranti
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Video virali Whatsapp Telegram

Ocean Viking cambia rotta: sbarco a Siracusa per 87 migranti

La nave di Sos Mediterranee ha effettuato un salvataggio in Libia
i soccorsi
di
1 min di lettura

PALERMO – Le autorità hanno riassegnato un porto sicuro alla Ocean Viking, la nave di Sos Mediterranee che ieri ha soccorso 87 persone nelle acque internazionali davanti alla Libia.

Inizialmente, l’imbarcazione avrebbe dovuto dirigersi verso Marina di Carrara, a circa 1.300 chilometri di distanza dall’area del salvataggio, ma la destinazione è stata cambiata in favore di Siracusa, più vicina e immediata.

Denuncia di attacchi dalla Guardia Costiera libica

Ieri sera, l’ong Sos Mediterranee ha denunciato di essere stata presa di mira dalla Guardia Costiera libica, che avrebbe sparato “centinaia di colpi” contro la nave.

In un post pubblicato su X, l’organizzazione ha condiviso le immagini dei bossoli e degli oblò in frantumi, documentando i danni subiti durante l’operazione di salvataggio.

CONTINUA A LEGGERE LIVESICILIA SIRACUSA

Tags:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI