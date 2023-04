Oda, da Natale a Pasqua: “E’ un’altra festa senza stipendio”

"Si assiste a comportamenti gattopardiani, cambiare tutto per non cambiare nulla", spiega il sindacalista Corrado Tabbita Siena.

CATANIA. Lavoratori dell’Oda senza stipendi. Dopo il Natale scorso, a Pasqua e si ripete l’annosa vertenza. Ad intervenire è il Segretario USB Corrado Tabbita Siena: “Parole, parole, inutili parole. E le promesse non vengono rispettate”. Dipendenti, ancora una volta, senza stipendi all’Opera Diocesana di Assistenza etnea. “Trascorre il tempo ma non si placa la vertenza per il giusto e puntuale riconoscimento delle retribuzioni ai lavoratori dell’ODA”, prosegue Tabbita Siena.

Da oltre due mesi il personale dell’Opera Diocesana di assistenza non percepisce le mensilità spettanti, l’ultima versata risale al mese di Gennaio 2023 e non arriva alcuna notizia in merito ad eventuali date di pagamento.

“L’ affannosa rivendicazione della puntualità dei pagamenti degli stipendi è stata da sempre indicata come condizione essenziale del rispetto della dignità e della capacità di autonomia economica dei lavoratori – continua Tabita Siena – facciamo appello alle Istituzioni ed in particolare modo alla Prefettura che ha sempre seguito le angosciose vicende dell’ ODA. Ci si chiede che fine hanno fatto le parole di Sua Eccellenza Monsignor Renna? Durante l’incontro con il personale dell’ODA il 5 Gennaio scorso, che sancivano entro due mesi da quella data, grazie al prestito messo a disposizione della CEI, la Fondazione ODA si sarebbe messa al pari con le erogazioni degli stipendi. Evidentemente si ha una concezione temporale diversa dalla realtà Si assiste a comportamenti gattopardiani, cambiare tutto per non cambiare nulla”.



Si tratta di un lavoro che, quotidianamente, garantisce le prestazioni che l’Asp riconosce poi in convenzione regolarmente all’ODA (come attestato dalle pubblicazioni delle delibere e dai mandati di pagamento). “Allora questi lavoratori, figli di un dio Minore, anche in occasione di quest’altra gioiosa festività continueranno la loro personale e silenziosa passione aspettando, da anni, tra un proclama su prestiti ed assistenza, il miracolo di una serenità economica – conclude Tabbita Siena -. Buona Pasqua Eccellenza Monsignor Renna, buona Pasqua Commissario Landi. Buona Pasqua”.