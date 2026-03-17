Oddo: “No ai veti e al tafazzismo nel centrosinistra siciliano”

Il post del vice segretario nazionale del Psi

PALERMO – “La storia della sinistra è piena di esempi di scelte politiche autolesionistiche, in Sicilia in particolare. Proprio nel 2022 l’esempio classico. Le opposizioni alla destra divise in tre gruppi alle Nazionali e alle Regionali. Numeri alla mano, uniti, avremmo cambiato la storia della Sicilia di questi cinque anni e fortemente modificato quella nazionale. I ‘sabotaggi interni’ delle liste del presidente in occasioni delle candidature Finocchiaro e Chinnici attestano che anche all’interno del Pd, storicamente, cova un area che lavora per gestire le sconfitte, piuttosto che provare seriamente a vincere.

Non vorremo che le Regionali del 2027 ripetessero questo canovaccio”. Lo scrive il vice segretario nazionale del Psi, Nino Oddo, in un post Facebook intitolato ‘la sindrome di Tafazzi’.

La ricetta di Oddo per il centrosinistra

Oddo poi aggiunge: “Sediamoci per elaborare un programma per la Sicilia e i siciliani, cui chiamare a concorrere tutte le forze politiche e sociali che vogliono concorrere al cambiamento di quest’Isola”.

Parole che arrivano proprio nelle stesse ore in cui Avs e Controcorrente contestano l’apertura del segretario regionale del Pd, Anthony Barbagallo, a Sud chiama nord. Oddo suggerisce di “non porre veti e analisi preventive del sangue che comunque, anche per storia personale, in pochi avrebbero i titoli per ergersi a giudici”. Solo dopo l’individuazione del programma “bisognerà individuare, sulla base delle convergenze maturate, il candidato governatore che possa interpretarle e a cui possa aggiungere possibilmente un valore aggiunto. Ricetta semplice – conclude – ma sempre valida”.