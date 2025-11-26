Oddo (Psi): “Il centrosinistra può vincere anche in Sicilia”

"Ma bisogna aprire ai moderati"

PALERMO – “L’esito del voto nelle Regioni da un nuovo slancio al centrosinistra in Italia. La riprova è l’immediato annuncio della destra di un possibile cambiamento della legge elettorale, sentore inequivocabile che con l’attuale temono di perdere nel 2027. Una coalizione ampia, con una forte presenza riformista, come il risultato del Psi dimostra, sono le condizioni per mettere in campo una proposta politica competitiva. In Sicilia un centrodestra sommerso dagli scandali, dalle inchieste e dai casi di malasanità è battibile. A condizione che non si commettano gli errori del passato. Che il gruppo dirigente del Pd siciliano non si attrezzi per gestire le sconfitte, come fece con le candidature di Finocchiaro, Micari e Chinnici”. Lo dice il segretario del Psi Sicilia Nino Oddo.

Oddo: “Si apra alle forze di centro”

“Che si apra un confronto con le forze moderate di centro che in Sicilia sono storicamente determinanti – aggiunge -. E che la sinistra radicale si tolga un po’ di puzza sotto il naso, se vuole davvero contribuire ad un processo di cambiamento di quest’isola, altrimenti condannata a vedere aumentate le distanze col resto del Paese e dell’Europa”.