Oddo (Psi): “Ho ricevuto l’esame istologico dopo sei mesi”

Le parole del vice segretario nazionale del partito socialista

PALERMO – “Stamane dopo circa 6 mesi ho avuto l’esito della mia biopsia al colon. Ovviamente, tenuto conto che ho già avuto asportato un tumore 15 mesi fa ero in ansia. Fortunatamente è andata bene, non era una metastasi”. Sono le parole di Nino Oddo, vice segretario nazionale Psi.

Oddo e l’esame istologico

“Purtroppo – aggiunge Oddo – ad altri 30 pazienti è andata peggio, ed è un dato provvisorio. Sui mille esami effettuati in giro per la Sicilia, dopo che l’assessorato alla Sanità ha di fatto commissariato il dirigente generale dell’Asp di Trapani. Rimangono altri 2mila esami in attesa di esito”.

“Solo fra alcuni mesi o forse mai sapremo con esattezza quanti morti saranno riconducibili allo scandalo della sanità a Trapani – aggiunge – In questo momento il mio pensiero va innanzitutto ai degenti e alle loro famiglie”.

“Ma subito dopo rivolgo un appello a che l’ispezione in corso vada fino in fondo. Non per spirito di rivalsa ma perché come comunità lo dobbiamo a chi sta perdendo la vita – conclude – per ritardi assolutamente delittuosi e inaccettabili”.

Attese 5 mesi l’esame istologico prima di morire: c’è l’esposto in Procura