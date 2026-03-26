Intervento delle fiamme gialle dopo una segnalazione al 117

MODICA – Officina abusiva a Modica, scatta il sequestro della guardia di finanza. L’operazione è stata condotta dalle fiamme gialle del comando provinciale di Ragusa dopo una segnalazione pervenuta al “117”. Individuata l’officina hanno riscontrato la totale assenza di autorizzazioni dell’attività di un modicano, già dipendente di una carrozzeria della zona che svolgeva l’attività di riparazione e manutenzione di auto in assenza di regolare partita Iva.

Alla luce di quanto accertato, i finanzieri hanno proceduto al sequestro amministrativo di tutta la strumentazione, elevando le previste sanzioni per l’omessa iscrizione dell’attività imprenditoriale nel Registro delle Imprese istituito presso la Camera di Commercio e per la mancanza della segnalazione certificata di inizio attività da presentare al Comune. Contestualmente, per l’attività esercitata in totale assenza di posizione fiscale, i militari hanno richiesto all’Agenzia delle Entrate l’apertura d’ufficio della partita Iva e procederanno alla ricostruzione dei proventi dell’attività commerciale ai fini della quantificazione delle imposte dovute al fisco.