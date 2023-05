Oggi a Catania convegno sulle nuove malattie infettive nell’area mediterranea

Dopo l'emergenza causata dal Covid-19 sono altre le emergenze che si presentano all'orizzonte.

1' DI LETTURA

CATANIA. Le malattie infettive non conoscono frontiere. Dopo l’emergenza causata dal Covid-19 sono altre le emergenze che si presentano all’orizzonte. La tubercolosi è una di queste ma lo sono anche le nuove malattie “zoonosi”, trasmesse per via diretta o indiretta dagli animali agli uomini. Purtroppo le regole d’ingaggio nell’aria del Mediterraneo non sono né chiare né uniformi e questo rappresenta un forte rischio. È necessaria una eguale distribuzione dei farmaci in tutta l’area. L’ineguale con consente la sicurezza.

Sarà questo l’argomento più importante affrontato nel Convegno organizzato da MedCom Forum in Sanità che si terrà oggi e domani, giovedì 18 e venerdì 19 maggio 2013, nell’Auditorium Giancarlo De Carlo nella sede dell’Università degli Studi di Catania in piazza Dante (ex Monastero dei Benedettini) a Catania.

I lavori saranno aperti oggi, giovedì 18 maggio, alle ore 10, dal Presidente di CerpMed Amanda Jane Succi.