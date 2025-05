Oggi comincia il conclave, quando sarà la prima ‘fumata’

Sono 133 i cardinali elettori chiamati al voto per il nuovo Papa

ROMA – Oggi, mercoledì 7 maggio, i 133 cardinali elettori si riuniranno nella Cappella Sistina, e dopo la chiusura delle porte con la frase “extra omnes”, “fuori tutti”, da parte del Maestro delle Celebrazioni Liturgiche Pontificie, monsignor Diego Ravelli, che ordina a tutti i non aventi diritto di lasciare la Cappella Sistina, inizierà il Conclave, chiamato a eleggere il nuovo Papa.

È attesa per la sera la prima fumata, che quasi sicuramente sarà nera questo perché mai un Papa è stato eletto subito, alla prima votazione. Ma lo si scoprirà intorno alle 19, perché per quell’orario è attesa la prima fumata del Concalve.

Le fumate giornaliere

Ogni scrutinio dei cardinali si compone di due votazioni, la prima entro le 12 (con primo voto alle 10:30) e la seconda entro le 19 (con primo voto alle 17:30). Se nera, la fumata potrà avvenire soltanto al termine dei due scrutini, dunque o alle 12 o alle 19. Se bianca, la fumata potrà invece avvenire in qualunque fase, cioè anche al termine dei primi due mini-voti (dunque alle 10:30 o alle 17:30).

Il Santo Padre eletto più velocemente nella storia è stato Pio XII, che nel 1939 salì al Soglio Pontificio dopo soli tre scrutini.

Le votazioni e l’eventuale ballottaggio

Nel caso le votazioni dovessero prolungarsi, dopo la 33esima o 34esima votazione si passerà direttamente, e obbligatoriamente, al ballottaggio fra i due cardinali che avranno ricevuto il maggior numero di voti nell’ultimo scrutinio. Anche in questo caso, però, sarà sempre necessaria una maggioranza dei due terzi. I due cardinali rimasti in lizza, inoltre, non potranno partecipare attivamente al voto. Se per un candidato i voti raggiungono i due terzi dei votanti, l’elezione del Pontefice è canonicamente valida.

Quando l’elezione giugnerà al termine, il cardinale elettore anziano, ovvero Pietro Parolin, che svolge le mansioni di decano se questi non partecipa al Conclave, si avvicinerà all’eletto per chiedergli se accetta o meno l’elezione. Se ad essere eletto sarà il cardinale elettore anziano toccherà a Fernando Filoni a rivolgere la domanda a Parolin.

Chi annuncerà al mondo il nuovo Papa

L’uomo che annuncerà al mondo l’elezione del nuovo Papa e lo presenterà dal balcone di San Pietro sarà il francese Dominique Mamberti, diventato cardinale protodiacono nel 2024. Dopo l’annuncio Habemus Papam, il nuovo Pontefice apparirà dal balcone e parlerà ai fedeli accalcati in piazza. Seguirà la benedizione Urbi et Orbi. Nei giorni successivi ci sarà la Messa di Inaugurazione del Pontificato. Se già eletto, domenica 12 maggio il Papa farà la prima apparizione pubblica per l’Angelus.

