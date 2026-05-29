Oggi in Sicilia, gli appuntamenti del 29 maggio 2026

Da Palermo a Catania, passando per Messina, gli eventi da non perdere

PALERMO – Avvenimenti previsti per venerdì 29, in Sicilia:

PALERMO – Asp, aula Vignicella, via La Loggia 5 – Ore 08:30 Seminario su: “Tabagismo 2026 – Strategie integrate di Prevenzione e Cura nell’Asp di Palermo”.

PALERMO – Saracen Hotel – Ore 09:00 Giornata formativa dell’Associazione nazionale consulenti tributari su: “Novità dichiarativi 2026 – Il punto sul Concordato Preventivo Biennale”.

COMISO (RAGUSA) – Ospedale “Regina Margherita” – Ore 09:30 Inaugurazione da parte dell’Asp di Ragusa dell’ospedale di Comunità nell’ambito degli interventi finanziati dal Pnrr. Inugurazioni alle 11:00 a Ragusa , all’ospedale Maria Paternò Arezzo, e alle 12:30 a Scicli, all’ospedale Busacca.

CATANIA – Piazza Giovanni Verga, davanti al Palazzo di Giustizia – Ore 09:30 La Filcams Cgil organizza una mobilitazione nell’ambito dello sciopero nazionale per i lavoratori impiegati nel servizio di Documentazione atti processuali.

PALERMO – San Paolo Palace – Ore 10:00 Incontro dal titolo: “Interporti al Centro”, giunto alla 5/a edizione, organizzato dall’Unione interporti riuniti.

PALERMO – Sede Cgil regionale, via Bernabei 22 – Ore 10:00 La Cgil e il Sunia siciliani incontreranno la deputazione siciliana regionale nazionale ed europea per un confronto pubblico sul “Piano casa nazionale”, con focus sulle possibili ricadute economiche, sociali e territoriali per la Sicilia.

MESSINA – Galleria d’Arte Lucio Barbera – Ore 10:00 Nell’ambito della XVI edizione de “Il maggio dei libri” sarà presentato il libro di Gennaro Capoluongo, dirigente generale di pubblica sicurezza dal titolo: “Dalla parte giusta. Storie di eroi sconosciuti delle Forze di Polizia”.

MESSINA – Palazzo Zanca, Salone delle Bandiere – Ore 10:00 Il sindaco Federico Basile e il leader di Sud chiama Nord Cateno De Luca incontreranno la stampa per una conferenza dedicata all’analisi della recente tornata elettorale.

CATANIA – Palazzo Ardizzone Gioeni – Ore 10:00 Conferenza stampa su “Lo stato del contrasto alla mafia in Italia e problematiche relative al trattamento dei testimoni e dei collaboratori di giustizia”.

BAUCINA (PALERMO) – Scuola De Luca – Ore 10:30 Premiazione della seconda edizione di “Liberi dalla mafia”, il concorso per le scuole dedicato a Nicolò Azoti, sindacalista della Cgil ucciso dalla mafia nel 1946.

CATANIA – Palazzo degli Elefanti – Ore 10:45 Il sindaco Enrico Trantino e il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani, presenteranno il piano operativo della riqualificazione delle infrastrutture viarie e ambientali della Zona Industriale e il cronoprogramma dell’avvio dei lavori nei sette lotti in cui sono stati suddivisi gli interventi.

PALERMO – Cantiere base, parcheggio Basile – Ore 12:45 Cerimonia di consegna dei lavori della tratta “C” – via Ernesto Basile – corso Tukory – del sistema tram di Palermo. Saranno presenti, tra gli altri, il sindaco Roberto Lagalla e l’assessore alla Mobilità sostenibile Maurizio Carta.

PALERMO – Galleria regionale di Palazzo Abatellis, via Alloro, 4 – Ore 17:00 Inaugurazione dell’esposizione, per la prima volta in città e in prestito dal Museo del Prado, di un capolavoro della ritrattista cinquecentesca Sofonisba Anguissola “Ritratto di Isabella di Valois”, presentato in dialogo con una tela inedita del pittore spagnolo coevo Alonso Sánchez Coello “Ritratto di Dama con cane”. Visitabile fino al 20 settembre.

PALERMO – Palazzo Bonocore – Ore 17:00 Pierferdinando Casini presenta il suo libro: “Al centro dell’aula. Dalla Prima Repubblica a oggi” confrontandosi con il vicepresidente della Camera dei Deputati Giorgio Mulè, il vicepresidente nazionale di ItaliaViva Davide Faraone e il deputato del Pd Giuseppe Provenzano.

CANICATTÌ (AGRIGENTO) – Teatro Sociale – Ore 17:30 Nona edizione della cerimonia di consegna del “Premio Nazionale dedicato al giudice Beato Rosario Livatino Aia-figc” che ogni anno viene assegnato ad un giovane arbitro di serie A scelto dal Comitato nazionale Aia.