Oggi, incontro sulla “trasformazione digitale”, Ursino: “Gran lavoro di ricerca”

L’evento è promosso da Europe Direct.

2' DI LETTURA

CATANIA. Europa e trasformazione digitale: sono i temi al centro dell’evento “Come l’Unione Europea supporta la ricerca per la trasformazione digitale del Paese”. L’appuntamento si tiene oggi, giovedì 6 aprile, a partire dalle ore 10 presso l’Aula Magna Didattica del Dipartimento di Ingegneria Elettrica Elettronica e Informatica (DIEEI), a Catania. L’evento è promosso da Europe Direct Catania, col supporto del DIEEI dell’Università degli Studi di Catania e della ONG JO Education Innovation Hub Catania.



Un appuntamento tutt’altro che da sottovalutare. Il professor Giuseppe Ursino è il presidente dello Europe Direct. Con lui focalizziamo quelle questioni che terranno banco e che riguardano la nostra stessa quotidianità.

“Catania all’avanguardia”

“Catania, con la sua Università, ha una capacità di ricerca e di sviluppo nel campo della trasformazione digitale che, a volte, non è forse ben considerata. Il fatto che, nella giornata di oggi, vengano trattati alcuni dei settori della trasformazione digitale su un piano d’eccellenza, la dice lunga sulle potenzialità della nostra realtà.

Dal 5G alle biotecnologie e sino alle Smart cities, l’Università svolge un lavoro di ricerca e approfondimento curato e attento. Basti pensare al Progetto più importante sulle Smart cities, riguarda il monitoraggio delle ceneri vulcaniche. Un’idea che ci dà un respiro internazionale”.

“Rifiuti una piaga che può divenire opportunità”

“La trasformazione digitale riguarda la nostra quotidianità ed il miglioramento della vita delle persone. Tutti dicono che la città è bellissima ma l’unico, vero, appunto che ci fanno è sulla pulizia. Non c’è posto in Europa, dove mi sono recato, in cui ho visto una situazione analoga alla nostra: è una cosa innaturale quello che accade da noi.

Dovremmo riuscire a valorizzare la raccolta differenziata: anche in questo caso, la trasformazione digitale può aiutarci a creare nuove opportunità.

Dall’appuntamento di oggi mi attendo che venga presa consapevolezza della forza che la nostra città di Catania esprime”.

Per partecipare all’evento è possibile registrarsi tramite la piattaforma Eventbrite al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-come-lunione-europea-supporta-la-ricerca-per-la-trasformazione-digitale-566456355207