 Sanità, integrazione oraria per 117 Oss di Villa Sofia Cervello
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Ok all’integrazione oraria per 117 Oss part time di Villa Sofia-Cervello

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La firma del provvedimento del dg Alessandro Mazzara
PALERMO
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PALERMO – Il direttore generale degli ospedali Villa Sofia Cervello, Alessandro Mazzara, ha firmato il provvedimento di proroga dell’integrazione oraria per il personale socio sanitario (OSS) con rapporto di lavoro part time. Il provvedimento riguarda complessivamente 117 persone assunte a tempo indeterminato part-time, per le quali viene confermata la prosecuzione dell’incremento dell’orario di lavoro, per garantire la continuità assistenziale e rispondere in modo più efficace ai fabbisogni dei servizi sanitari e socio-sanitari aziendali.

“Con questo provvedimento – ha sottolineato la direzione aziendale – proseguiamo nel percorso di consolidamento e valorizzazione del personale, elemento centrale per il buon funzionamento dei servizi e per la tutela della salute dei cittadini. L’integrazione oraria degli OSS rappresenta una risposta concreta alle esigenze operative delle strutture e un passo importante verso un’organizzazione più efficiente e adeguata ai bisogni del territorio”.

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