Old Wild West assume: posizioni aperte, requisiti e come candidarsi

Possibilità di avanzamento all'interno del settore

Old Wild West, nota catena di ristoranti a tema vecchio West e sponsor del Palermo FC, è alla ricerca di nuove figure professionali da inserire nelle sue oltre 250 sedi in tutta Italia. Diversi i vantaggi previsti, come gli sconti sui pasti e i programmi di sviluppo professionale per progredire all’interno dell’azienda.

Lavorare in Old Wild West: i requisiti

I requisiti previsti per l’assunzione variano in base alle posizioni per cui si fa richiesta, ma quelli generali sono competenze specifiche ed esperienza lavorativa nel settore della ristorazione: la catena ha bisogno di cuochi, camerieri e manager. Sono previste anche possibilità di crescita interna e opportunità di avanzamento per i dirigenti.

Come candidarsi per Old Wild West

È possibile inviare la propria candidatura attraverso la piattaforma “Cigierre” che contiene tutti gli annunci correlati alle posizioni aperte. Il processo di selezione può variare a seconda della posizione ma, di solito, sono previste la presentazione del proprio curriculum vitae e un’intervista basata sulle abilità e la motivazione per lavorare nella catena di ristoranti da parte del candidato.

TUTTI I CONCORSI E LE OPPORTUNITÀ DI LAVORO SU LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE