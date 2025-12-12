 Oltre 8 mila studenti senza borsa di studio: protesta negli uffici Ersu
Oltre 8 mila studenti senza borsa di studio: protesta negli uffici dell’Ersu

"Pretendiamo la copertura del 100% degli idonei"
PALERMO
di
PALERMO – Questa mattina, in occasione dello sciopero generale indetto dalle organizzazioni sindacali, un gruppo di studenti universitari si è staccato dal corteo cittadino e ha raggiunto la sede degli uffici dell’Ersu, in viale delle Scienze, per protestare contro l’esclusione di oltre 8 mila studenti dall’assegnazione delle borse di studio. 

Sono state pubblicate, infatti, le graduatorie degli idonei per gli anni successivi al primo: soltanto il 45% riceverà il supporto economico. Il dato tiene conto anche della precedente graduatoria, che aveva visto escluso il 75% degli idonei iscritti al primo anno. 

Gli studenti del collettivo “Laboratorio Studentesco Autonomo” sono entrati presso gli uffici dell’Ente regionale per il diritto allo studio con striscione e megafono per richiamare l’attenzione sul problema che si ripete ogni anno. 

“Il diritto allo studio è più uno slogan che una garanzia per migliaia di giovani siciliani – afferma Teresa Nocera, studentessa idonea non assegnataria. – Passeremo le prossime settimane o mesi in attesa di scorrimenti o ulteriori stanziamenti di fondi, nella paura di restare soli, senza un supporto economico che ci spetta di diritto per Isee e merito. Come faremo fronte alle spese sempre più care per l’università?”. 

Il riferimento è ai costi di tasse, affitti, libri e materiale didattico, trasporti per i pendolari. 

“È inaccettabile – conclude Nocera – pretendiamo la copertura del 100% degli idonei. La politica regionale deve darci questa garanzia assoluta o molti di noi saranno costretti ad abbandonare l’università”. I giovani hanno chiesto e ottenuto di essere ricevuti dal direttore dell’Ersu, per chiedere di istituire un tavolo istituzionale con l’assessore regionale al ramo, Girolamo Turano. 

