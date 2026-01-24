Parla il ministro

ROMA- “Viene ucciso un ragazzo con un coltello. Oggi hanno trovato un ragazzo con il machete a scuola. Sappiamo che purtroppo sta diventando quasi una moda e molti ragazzi ci vanno in giro.

La prima cosa che mi viene in mente è proporre metal detector mobili per controllare gli ingressi laddove la scuola sia preoccupata, laddove il preside la comunità scolastica” può chiedere “al prefetto che valuterà l’utilizzo”.

Lo ha detto il ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, all’evento della Lega in Abruzzo. “Hanno parlato di repressione e alcuni gli hanno dato retta – ha affermato – Ma questa è sicurezza”