Omicidi in aumento, in 4 anni +15%

Numeri forniti dalla Polizia di Stato

ROMA – Gli omicidi volontari consumati in Italia, nel quadriennio 2020-2023, fanno registrare un aumento del 15%: si è passati da 287 a 329. Le vittime femminili lo scorso anno sono state 119, numero stabile rispetto a 4 anni prima. E’ quanto emerge dai diffusi oggi in occasione della festa della Polizia.

Per quanto riguarda la violenza di genere l’andamento dei cosiddetti reati spia, di quei delitti cioè che ne sono gli indicatori, in quanto potenziali e verosimili espressioni di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica diretta contro una donna in quanto tale, evidenzia, nel quadriennio un leggero decremento per le violenze sessuali e i maltrattamenti contro familiari e conviventi mostrano. In calo anche gli atti persecutori.