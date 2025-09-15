Palermo, omicidio davanti alla farmacia: “Increduli e sotto choc”

I clienti: "Conoscevamo Stefano da tempo. Siamo sconvolti"

PALERMO – Come ogni mattina si era recato al lavoro con il suo scooter. Era appena arrivato davanti alla farmacia Sacro Cuore di piazza Principe di Camporeale, all’angolo con la via Oberdan, dopo aver lasciato i suoi figli a scuola. Poi i colpi di pistola alle spalle, che non hanno lasciato scampo a Stefano Gaglio, 39 anni.

“Abbiamo sentito quei colpi, è stato terribile”

Era il magazziniere della farmacia da più di quindici anni. E nella zona tutti lo conoscevano o avevano scambiato una parola con lui. Paura e incredulità tra i commercianti del quartiere, ancora sotto choc. “Un grande lavoratore – dicono – non crediamo ancora a quello che è accaduto. Abbiamo sentito quei colpi, ma non avremmo mai pensato a degli spari. Ma soprattutto, non avremmo mai immaginato che per terra ci fosse Stefano. L’abbiamo sempre ritenuto un bravo ragazzo, tutto casa e lavoro. E’ terribile, siamo sconvolti”.

I clienti della farmacia: “Sempre cordiale”

Gaglio è stato ucciso pochi minuti dopo le 9, a pochi metri da un asilo nido, tra le strade oggi particolarmente trafficate per l’avvio del nuovo anno scolastico. Scossi anche i clienti della farmacia, che negli anni avevano più volte incontrato Gaglio.

Il rappresentante: “Non ci credo ancora”

“Era il primo a salutare quando si entrava, era un papà, un marito che non c’è più. Una persona cordiale e sempre disponibile”. “La gentilezza fatta persona – prosegue un rappresentante che periodicamente si reca alla farmacia Sacro Cuore -. Vado lì almeno sei volte all’anno per fare gli ordini e capitava spesso che, in attesa del dottore, ci soffermassimo a scambiare quattro chiacchiere. Stefano era una persona piacevole, dall’approccio sempre amichevole. Sono molto dispiaciuto, non ci credo ancora”.

Il killer ripreso dalle telecamere

Sposato e padre di due figli, Stefano Gaglio abitava a Borgo Nuovo. E’ stato freddato dal killer vicino alle telecamere che si trovano all’esterno della farmacia. Un video ha immortalato la scena: l’assassino è arrivato a piedi, ha poi estratto l’arma e ha fatto fuoco.