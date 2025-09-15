Omicidio in diretta, il killer filmato dalla telecamera della farmacia

PALERMO – Undici minuti dopo le nove. È l’orario in cui viene assassinato Stefano Gaglio, magazziniere della farmacia Sacro Cuore in via Guglielmo Oberdan, a pochi passi da piazza Principe di Camporeale.
Un video ha immortalato la scena. Si vede l’impiegato della farmacia parcheggiare lo scooter sul marciapiede.
L’assassino arriva a piedi. I due sembrano guardarsi negli occhi per pochi istanti, poi tira fuori la pistola e spara. Tre, forse quattro colpi che non lasciano scampo alla vittima.
L’assassino, a volto scoperto, percorre i metri che lo separano dalla vicina piazza Principe di Camporeale dove ha parcheggiato lo scooter. Sale in sella e si allontana in direzione di corso Camillo Finocchiaro Aprile.
I poliziotti della squadra mobile, coordinati dalla Procura della Repubblica, sono sulle tracce del killer che potrebbe avere le ore contate.
Non ha messo in conto il rischio di essere filmato, circostanza che allontana il sospetto che si tratti di un professionista. La pista seguita dagli investigatori è quella dei rancori personali.
L’omicidio è avvenuto in pieno giorno, quando in strada c’erano altre persone. Un medico, una pediatra, è subito intervenuta nel disperato tentativo di salvare la vita a Gaglio nell’attesa che arrivassero i sanitari del 118. Tutto inutile.