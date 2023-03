Omicidio a Roma, pregiudicato trovato morto in casa

L'uomo ucciso ha allertato le forze dell'ordine, ma per lui non c'è stato nulla da fare

Omicidio nella notte a Roma. A perdere le vita un uomo di 54 anni, Andrea Fiore, è stato ucciso in casa da colpi di arma da fuoco poco dopo la mezzanotte in un appartamento di via dei Pisoni, nella zona di Torpignattara.

A dare l’allarme era stato proprio la vittima, pluripregiudicato, chiedendo aiuto perché ferito. In casa gli agenti lo hanno trovato privo di vita accanto alla porta di ingresso a causa di colpi di arma da fuoco che l’hanno raggiunto al torace.

Indaga la squadra mobile, sul posto anche la scientifica per i rilievi del caso.