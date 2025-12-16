 Omicidio a Sarezzo: accoltellato un barista di 55 anni
Omicidio a Sarezzo: accoltellato un barista di 55 anni

L'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Gardone ma non ce l'ha fatta
Omicidio nella tarda serata di ieri a Sarezzo, in provincia di Brescia. Intorno alle 23 all’esterno di un bar un uomo di 55 anni, Andrei Zakabluk, barista, è stato accoltellato

Dopo l’accoltellamento, l’uomo è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Gardone Val Trompia, ma è morto poco dopo.

A commettere il delitto è stato un 32enne moldavo, fermato poco dopo dai carabinieri e arrestato per omicidio aggravato.

Si sarebbe presentato spontaneamente in caserma. Il coltello utilizzato è stato trovato all’interno di un cassonetto nei pressi del luogo del ferimento. Proseguono le indagini dei carabinieri per accertare il movente dell’omicidio.

La vittima, Andrei Zakabluk, cittadino italiano di origini ucraine, lavorava
come barista nel locale di proprietà della moglie.

