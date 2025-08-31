Parcheggiatore abusivo accoltellato, Cisal: “No a strumentalizzazioni”

"Il rischio è di ridurre a slogan la criminalità organizzata e i parcheggiatori"

CATANIA – L’accoltellamento di un parcheggiatore abusivo in corso Sicilia ha riportato l’attenzione su criminalità e abusivismo, temi che il sindacato Cisal denuncia come sempre più terreno di scontro politico. Secondo il responsabile provinciale Giovanni Lo Schiavo, la sicurezza dei cittadini viene ridotta a slogan e polemiche, mentre servirebbero unità e azioni concrete.

La nota CISAL: “Serve unità e concretezza”

Colpi di arma da fuoco, sangue e morte per una lite tra parcheggiatori abusivi, inciviltà, criminalità e abusivismo hanno acceso in questi giorni i riflettori su una Catania che, agli occhi di molti, sembra sempre più abbandonata a se stessa. Un’immagine che stride con la bellezza che l’hinterland etneo porta dentro di sé. Ma oltre al dolore per i fatti di cronaca, a pesare è la sensazione che attorno a queste vicende si stia giocando una partita politica. La denuncia arriva da CISAL Catania, che parla apertamente di una “strumentalizzazione” messa in atto da diversi attori del settore, pronti a cavalcare il tema della sicurezza per ottenere consenso e potere.

“Quello che dovrebbe essere un terreno di confronto serio e costruttivo – sottolinea il responsabile Giovanni Lo Schiavo – si sta trasformando in un’arena politica dove le forze si affrontano non per risolvere i problemi, ma per affermarsi e vincere. Un gioco al massacro che nulla ha a che vedere con le vere esigenze del territorio e della cittadinanza”.

Il rischio, secondo il sindacato, è che questioni drammatiche come la criminalità organizzata e il fenomeno dei parcheggiatori abusivi vengano ridotte a slogan, usate come armi dialettiche invece che affrontate con un piano di azione condiviso. CISAL Catania, al contrario, ribadisce la propria fiducia nelle istituzioni: dalla Magistratura alle Forze dell’ordine, dalla Prefettura ai corpi intermedi.

“Ogni giorno – spiega Lo Schiavo – questi attori svolgono un ruolo fondamentale, con competenza e responsabilità, per garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini. È a loro che dobbiamo guardare, non alle polemiche sterili”.

L’appello del sindacato è chiaro: basta con il terreno di scontro politico, serve unità e concretezza. Perché Catania non può permettersi di essere travolta dalla retorica mentre la realtà, fatta di paura e insicurezza, bussa con forza alle porte della vita quotidiana.