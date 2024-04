Omicidio a sangue freddo: giornalista ucciso in un negozio VIDEO

Il presidente colombiano ha espresso il suo cordoglio attraverso i social media

COLOMBIA – Jaime Vasquez, un rinomato giornalista investigativo e avvocato, è stato tragicamente ucciso a Cucuta, città colombiana al confine con il Venezuela. Vasquez, noto per il suo impegno contro la corruzione nella regione, aveva 54 anni. Un video di sorveglianza ha catturato i momenti drammatici in cui l’assassino non identificato, ha scaricato diversi colpi di arma da fuoco nei confronti del giornalista, sotto gli occhi di numerosi testimoni.

Giornalista ucciso davanti a diversi testimoni

L’attivista viveva sotto protezione dal 2022, a seguito di ripetute minacce ricevute per via delle sue inchieste. Secondo quanto riportato da familiari sconvolti, dopo l’omicidio il cellulare di Vasquez sarebbe stato “manipolato” dalle autorità, sollevando preoccupazioni su possibili tentativi di interferenza o occultamento di prove.

Il presidente colombiano Gustavo Petro ha espresso il suo cordoglio attraverso i social media. L’autorità ha promesso che sarà condotta un’indagine approfondita per fare luce sull’accaduto per portare i responsabili davanti alla giustizia.



