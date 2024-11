Omicidio Mico Geraci, la Regione chiederà di costituirsi parte civile

Schifani: "Doveroso partecipare"

PALERMO – La Regione Siciliana, nell’udienza fissata per il 15 novembre, chiederà al Tribunale di Palermo di costituirsi parte civile nel processo per l’omicidio del sindacalista Mico Geraci, ucciso dalla mafia l’8 ottobre 1998 a Caccamo, in provincia di Palermo.

Lo ha deliberato il governo regionale nel corso della seduta di giunta di questo pomeriggio. “Il coraggio e l’impegno che Geraci dimostrò nell’opporsi alla criminalità organizzata e in difesa dei lavoratori – dichiara il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani – lo rendono una figura esemplare per tutti i siciliani”.

“Per questo – ha aggiunto – riteniamo doveroso essere pienamente partecipi di questo percorso che, finalmente, dopo 26 anni porterà a fare giustizia e arrivare alla verità”.