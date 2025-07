Cadavere in un sacco a Milazzo, indagato un commerciante sessantenne

L'omicidio di Salvatore Italiano, di 84 anni

MILAZZO (MESSINA) – Un commerciante di sessant’anni è indagato per l’omicidio di Salvatore Italiano, l’imprenditore di ottantaquattro anni il cui corpo è stato trovato giovedì 10 luglio in via Capuana, nel quartiere di Bastione. Il sessantenne è proprietario di un terreno confinante con quello della vittima. Secondo le indagini condotte dagli agenti del commissariato di Milazzo, i due avrebbero avuto dei contrasti.

Le indagini e i riscontri

Le indagini hanno tratto beneficio dall’analisi dei video di una telecamera situata vicino al luogo del ritrovamento del cadavere. Dalle immagini sembrerebbe che il presunto omicida, dopo aver ucciso l’ottantaquattrenne, abbia caricato il corpo sulla sua Fiat Panda rossa per poi abbandonarlo in via Capuana.

Successivamente, l’indagato avrebbe utilizzato l’auto della vittima per allontanarsi, parcheggiandola in prossimità di un terreno di proprietà di Salvatore Italiano.

