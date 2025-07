Cadavere ritrovato a Milazzo: fermato un vicino della vittima

Tra i due ci sarebbero state diverse liti

PACE DEL MELA (MILAZZO) – Un vicino di Salvatore Italiano, 84 anni, l’uomo ucciso con tre colpi di pistola e trovato due giorni fa a Milazzo, è stato fermato dopo un lungo interrogatorio nel commissariato di Pace del Mela. L’uomo avrebbe litigato diverse volte con Italiano ed è sospettato di averlo ucciso.

Fondamentali per il fermo le immagini registrate dalle telecamere della zona. Italiano era stato trovato in via Capuana avvolto con dei sacchi di plastica della spazzatura.

A segnalare che in strada, alle spalle di un ristorante della riviera, c’era il corpo senza vita di un uomo, sono stati alcuni bagnanti che stavano raggiungendo la spiaggia. Adesso sembra essere arrivata la svolta nelle indagini sull’omicidio di Italiano.