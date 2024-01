Omicidio nel Varesotto, 26enne accoltellato: ritrovato morto in casa

Indagini dei carabinieri

CAIRATE (VARESE) – Un omicidio si è consumato nel Varesotto, dove un 26enne è stato ucciso nella sua casa. I carabinieri sono intervenuti in via Mascheroni a Cairate, dove in un appartamento al civico 1 era stata segnalata le presenza di una persona deceduta.

Omicidio, le indagini

Giunti sul posto, i militari hanno effettivamente trovato nell’appartamento il corpo senza vita del giovane, Andrea Bossi, proprietario dell’abitazione. Secondo i primi accertamenti, il 26enne, incensurato, sarebbe stato accoltellato.