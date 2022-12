Omicidio Partinico: l’assassino 75enne sarà processato con rito ordinario

La difesa aveva chiesto l'accesso al rito abbreviato, ma la legge non lo consente più per i reati che prevedono la condanna all'ergastolo

1' DI LETTURA

PARTINICO (PA) – Sarà giudicato col rito ordinario Nazareno Raffaele Monte, l’uomo di 75 anni accusato dell’omicidio di Leonardo Lauriano, di 88 anni, ucciso a Partinico il 5 novembre del 2021. La difesa aveva chiesto l’accesso al rito abbreviato, ma la legge non lo consente più per i reati che prevedono la condanna all’ergastolo.

La prima udienza del processo è stata celebrata davanti la seconda Corte d’Assise di Palermo. Si sono costituite come parte civile la nipote della vittima, Nicoletta Vella, assistita dall’avvocato Nicola Degaetano, e la sorella Maria Lauriano, con il penalista Antonio Picone.

Prossima udienza il 18 gennaio per ascoltare 12 testimoni tra perito e agenti di polizia giudiziaria. Pochi giorni dopo il delitto i carabinieri erano già sulle tracce del presunto assassino. L’88enne fu ucciso a coltellate il 5 novembre 2021 e trovato senza vita nel garage di casa sua in via Marconi. Sull’omicidio indagarono i carabinieri.