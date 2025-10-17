Omicidio Taormina, caccia ai complici. Alcune persone in caserma

Nuove perquisizioni allo Zen

PALERMO – Le indagini dalla Procura di Palermo sull’omicidio di Paolo Taormina non si sono fermate all’arresto dell’assassino, Gaetano Maranzano. Lo dimostra il giro di convocazioni in caserma. I carabinieri stanno sentendo diversi giovani del rione Zen. Sono in corso anche delle perquisizioni.

È caccia ad eventuali complici. Certamente Maranzano è arrivato dallo Zen fino in via Spinuzza in compagnia di altre persone. Alcune hanno partecipato alla rissa che ha preceduto l’omicidio. Uno, in particolare, ha schiaffeggiato uno dei clienti che è scappato, nascondendosi dietro le macchine parcheggiate nella stradina di fronte al Teatro Massimo.

Dopo aver sparato un colpo di pistola alla nuca di Taormina, Maranzano è fuggito insieme a tre amici. A casa di uno di loro i carabinieri del Nucleo investigativo e della compagnia di Piazza Verdi hanno trovato le collane che l’assassino indossava al pub.

Maranzano, che ha confessato il delitto, si è guardato bene dal fare i nomi di chi era con lui. Di sicuro però lo hanno aiutato, forse anche a nascondere la pistola del delitto.

Restano, infatti, i dubbi che il colpo mortale sia partito dalla calibro 9 che Maranzano ha consegnato quando sono andati a prenderlo nella sua abitazione in via Nino Geraci, nel rione Cep.