Raffica di colpi nel centro del capoluogo campano

Napoli torna a fare i conti con la violenza armata dopo l’agguato avvenuto nella tarda serata di martedì 16 giugno in via Pontenuovo, a pochi passi da via Cesare Rosaroll dove un 48enne è stato ucciso e un’altra persona è rimasta ferita. La vittima, già nota alle forze dell’ordine, è Antonio Mauro, residente nella zona.

La sparatoria nel centro di Napoli

Secondo una prima ricostruzione, i colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi intorno alle 22. Diverse chiamate hanno raggiunto le forze dell’ordine nel giro di pochi minuti, segnalando una sparatoria in strada.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno trovato Antonio Mauro gravemente ferito. Le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate e, nonostante l’arrivo dei soccorsi, per il 48enne non c’è stato nulla da fare.

Un ferito trasportato in ospedale

Nell’agguato è rimasta coinvolta anche un’altra persona, che ha riportato ferite ed è stata soccorsa dal personale sanitario. Il ferito è stato trasferito all’Ospedale del Mare, dove è stato affidato alle cure dei medici. Le sue condizioni non sono state al momento rese note.

Indagini in corso

Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica della sparatoria e individuare i responsabili dell’omicidio.

TUTTE LE NOTIZIE DALL’ITALIA E DAL MONDO SU LIVESICILIA