Ondate di calore in arrivo: bollino arancione a Firenze e Rieti

Con la nuova ondata di calore africano in arrivo tornano i primi bollini arancioni per rischio salute legato alle alte temperature. Per la giornata di domani, venerdì 8 agosto, saranno due le città italiane segnalate con questo livello di allerta: Firenze e Rieti.
Il bollino arancione indica una condizione di rischio per la salute dei soggetti più fragili, come anziani, bambini e persone con patologie croniche. Si tratta del secondo livello di allerta dopo il bollino rosso, che segnala rischio per tutta la popolazione.
Le 11 città con bollino giallo
Se nella giornata di ieri tutte le 27 città monitorate dal Ministero della Salute risultavano in verde, ovvero senza rischio, oggi la situazione sta rapidamente cambiando: quattro città passano in giallo – Bolzano, Firenze, Perugia e Rieti – segnalando uno stato di pre-allerta per una possibile ondata di calore.
Per domani, oltre alle due città in arancione, sono 11 quelle con bollino giallo: Bolzano, Perugia, Bologna, Brescia, Frosinone, Latina, Milano, Roma, Trieste, Verona e Viterbo.
Particolarmente colpito il Lazio, che nella giornata di domani vedrà tutti e cinque i capoluoghi di provincia segnalati: Rieti in arancione, Frosinone, Latina, Roma e Viterbo in giallo.