Open Arms, Salvini: “Pronto a tutto, non ho paura di nessuno”

"Sono stato assolto in primo grado, tornerò al processo in Cassazione"

ROMA – “Sono stato assolto in primo grado dall’accusa di sequestro di persona. Tornerò al processo in Cassazione fra ottobre e novembre, i casi sono due: o confermano l’assoluzione e quindi tornerò spero in presenza da uomo libero alla festa dell’Udc l’anno prossimo oppure, se annullano la sentenza e mi rimandano in appello con la richiesta di condanna, magari l’anno prossimo non sarò io ospite da voi ma sarete voi a dovervi muovere per venire a trovare me da qualche parte. Siamo pronti a tutto, rispettiamo tutti ma non abbiamo paura di nessuno”. Lo ha detto Matteo Salvini parlando in collegamento con la festa Udc del processo Open Arms. Il passaggio sull’assoluzione è stato accolto da applausi della platea.