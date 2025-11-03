I sanitari non hanno potuto salvarlo

Tragedia sul lavoro questa mattina in Val d’Ossola, nel Piemonte. Un uomo di 56 anni, Tarcisio Valci, originario della Val Formazza, è morto dopo essere caduto dal cassone di un autocarro all’interno della ditta Ossola Marmi e Graniti di Crevoladossola, azienda del gruppo Tosco Marmi attiva nel settore lapideo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente è avvenuto nell’area esterna della ditta, dove si trovano i depositi di blocchi di marmo Palissandro, estratti dalla cava di proprietà della società stessa, situata a pochi chilometri dal sito produttivo. Valci sarebbe caduto dal cassone di un autocarro all’interno degli spazi aziendali. Nonostante i tempestivi tentativi di rianimazione, l’uomo è deceduto sul posto.

Le circostanze dell’accaduto sono ancora al vaglio dei carabinieri e dei tecnici dello Spresal dell’Asl, intervenuti sul posto insieme ai soccorritori del 118. Ogni tentativo di rianimare l’operaio si è rivelato inutile: l’uomo è morto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate nella caduta.

La procura di Verbania ha aperto un’inchiesta per accertare le responsabilità e verificare il rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.

