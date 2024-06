Operaio ferito sulla linea ferroviaria Agrigento-Palermo

Si è ribaltato un miniescavatore

LAMPEDUSA (AGRIGENTO) – Incidente sul lavoro sulla linea ferroviaria Agrigento-Palermo. Un uomo è rimasto ferito a seguito del ribaltamento del mini escavatore che stava manovrando lungo la strada ferrata dove sono in corso lavori di manutenzione.

È accaduto all’altezza di contrada Minaga, prima d’arrivare in contrada San Michele e contrada Consolida, all’altezza di un supermercato. Al lavoro, già da un pò, ci sono i carabinieri che si stanno occupando della ricostruzione della dinamica dell’incidente sul lavoro.

Il ferito, inizialmente rimasto intrappolato nel gabbiotto, non dovrebbe essere in pericolo di vita ed è stato già trasferito al pronto soccorso del vicino ospedale San Giovanni di Dio ad Agrigento. Rallentamenti al traffico, almeno fino a quando il ferito non è stato trasferito all’ospedale, si sono registrati lungo la strada provinciale 15C.

A regolare la viabilità ci hanno pensato sempre i carabinieri.