Operativo l’impianto agrivoltaico a Scicli: energia per 5mila famiglie

Si stima che produrrà circa 20 GWh di energia rinnovabile all’anno

SCICLI (RAGUSA) – È operativo l’impianto agrivoltaico di Renantis a Scicli, in provincia di Ragusa. Si stima che produrrà circa 20 GWh di energia rinnovabile all’anno, equivalente al fabbisogno di oltre 5mila famiglie.

Attività agricola gestita da una cooperativa locale

L’impianto si trova in contrada Landolina e si sviluppa su un terreno incolto. Oltre il 75% dell’area impegnata vede l’integrazione di produzione solare e agricola, mentre il resto è destinato unicamente all’agricoltura. Le colture sono state scelte e identificate in collaborazione con il Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente dell’Università di Catania e comprendono alberi da frutto, erbe officinali e prato polifita per il pascolo delle pecore, allevamento di api e produzione di miele e prodotti dell’alveare. L’attività agricola sarà gestita da una cooperativa locale, con benefici per l’intera area e la creazione di nuove opportunità di lavoro a livello territoriale.

“Scicli ci ha accolti e noi siamo felici”

“Le attività rivolte alla comunità locale di Scicli hanno preso avvio con lo sviluppo dell’impianto. Sono proseguite poi con la costruzione e ora che il parco è in esercizio continueranno, rafforzando ancora di più la connessione tra Renantis e il territorio che ci ospita. Questa è la condivisione del valore che fa parte del nostro Dna e che portiamo in tutti i luoghi nei quali sviluppiamo i nostri progetti rinnovabili. Scicli ci ha accolti e noi siamo felici di aver dato a questa magnifica terra un impianto di produzione di energia pulita e nuova vita a questo terreno, di aver sviluppato attività per le scuole, collaborazioni con le Università e con il Comune e aver offerto uno strumento innovativo di investimento ai cittadini”, ha commentato Giangiacomo Altobelli, community relations manager di Renantis in Italia.

“Scicli si allinea alle migliori realtà europee nella produzione di benefici ambientali – ha affermato il sindaco di Scicli, Mario Marino – interpretando il ruolo di attore della transizione energetica con player internazionali che permettono al nostro territorio di diventare così avanguardia economica. L’applicazione di soluzioni innovative di sviluppo integrato agrivoltaico coniuga la generazione di energia pulita con gli usi produttivi agricoli tradizionali. L’incontro tra la comunità di Scicli e la multinazionale Renantis è un moderno progetto di sostenibilità sociale”.