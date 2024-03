Sono ritenuti responsabili di spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti

TRAPANI – I carabinieri stanno eseguendo un’ordinanza di misura cautelare per 52 indagati. Gl indagati vivono in diverse province dell’Italia, in particolare si tratta di: Modena, Piacenza, Reggio Emilia e Trapani.

Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso in spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.