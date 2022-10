Operazione “Fish & Drug”, 17 misure ad Agrigento: I NOMI

L'operazione antidroga della polizia

Quarantotto indagati. Diciassette dei quali sono stati raggiunti dalle misure cautelari firmate dal gip del tribunale di Agrigento, Francesco Provenzano, su richiesta del procuratore capo, facente funzioni, Salvatore Vella e del sostituto Sara Varazi. Questi i numeri dell'operazione antidroga "Fish & Drug" eseguita, all'alba, dalla Squadra Mobile della Questura di Agrigento e dai poliziotti del commissariato "Frontiera" di Porto Empedocle.

Custodia in carcere

La custodia in carcere è stata disposta per Gaetano Volpe, 56 anni, residente a Realmonte; Alfonso Indelicato, 49 anni, residente ad Agrigento e Salvatore Papia, 51 anni, residente a Favara che era già detenuto per altra causa.

Arresti domiciliari con braccialetto elettronico per Gerlando Fiore, 60 anni, residente a Porto Empedocle; Salvatore Incardona, 50 anni, di Palma di Montechiaro; Giovanni Terrana, 52 anni, di Porto Empedocle; Riccardo Volpe, 32 anni, residente a Realmonte; Luigi Fiore, 27 anni, residente a Realmonte; Stefano Sacco, 58 anni di Porto Empedocle; Mohamed El Emary Ahmed Saad, egiziano di 60 anni; e Antonio Costa, 49 anni di Canicattì.

Obbligo di dimora

Obbligo di dimora per Giovanni Pirrera, 51 anni, di Favara; Claudio Meli, 33 anni, di Agrigento; Vincenzo Fallea, 44 anni, di Agrigento; Carmelo Colombo, 47 anni, residente a Porto Empedocle; Calogero Colombo, 25 anni, residente a Porto Empedocle. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria disposto per Gerlando Fiore, 27 anni, residente a Realmonte.