 Operaio muore a Francofonte schiacciato da un pallet
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Ancora un morto sul lavoro, operaio schiacciato da un pallet nel Siracusano

operaio morto a Francofonte
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Indagano i carabinieri
FRACONFONTE
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1 min di lettura

FRANCOFONTE (SIRACUSA) – Un operaio 35enne, ucraino, dipendente di un’azienda operante nel campo dell’installazione di impianti fotovoltaici è morto in un incidente sul lavoro avvenuto ieri, ma la notizia si è appresa solo oggi, in contrada Gravilla, in territorio di Francofonte, nel Siracusano.

L’incidente mortale sul lavoro a Francofonte

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri l’uomo era impegnato in operazioni di scarico di materiale da un camion tramite muletto e, per cause in corso di accertamento, è rimasto schiacciato da un pallet contenente pannelli fotovoltaici. L’operaio, trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale di Lentini, è deceduto per le gravi ferite riportate.

Si tratta del secondo dramma sul lavoro in Sicilia in poche ore. Il primo si è verificato nella zona industriale di Catania, dove un operaio di 30 anni è morto schiacciato dal muletto con cui stava lavorando.

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