Ora legale, quando cambia e perchè quest’anno arriva prima

La data in cui spostare le lancette avanti di un'ora

Alle 2:00 della notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 scatterà l’ora legale. Le lancette verranno portate avanti di sessanta minuti e segneranno le 3:00. Il passaggio avverrà con un certo anticipo rispetto agli ultimi due anni. Nel 2025 il cambio era avvenuto il 30 marzo, nel 2024 il 31.

Non si tratta di una modifica normativa. Non è stata approvata alcuna nuova direttiva europea né sono intervenute variazioni rispetto alle disposizioni vigenti. Il riferimento resta la direttiva Ue 2000/84, che stabilisce che l’ora legale entri in vigore l’ultima domenica di marzo.

Ora legale 2026, quando cambia l’orario

La sensazione di un arrivo “anticipato” dipende esclusivamente dalla configurazione del calendario gregoriano. Poiché i giorni della settimana non coincidono ogni anno con le stesse date, il giorno effettivo varia. Il 29 marzo rappresenta una delle date più precoci possibili per l’applicazione della misura, che può cadere in un intervallo compreso tra il 25 e il 31 marzo.

L’anticipo rispetto al 2025 sarà di un giorno e il calendario continuerà a determinare uno slittamento progressivo nei tre anni successivi. Il punto più avanzato del ciclo verrà raggiunto nel 2029, quando il cambio cadrà il 25 marzo.

A partire dal 2030 il meccanismo tornerà a spostarsi verso la fine del mese, fino a ricollocarsi al 31 marzo. Un andamento ciclico, coerente con la struttura del calendario gregoriano e noto da tempo agli esperti.

Dal punto di vista pratico, il passaggio all’ora legale comporterà un’ora di sonno in meno nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, compensata però da un’ora aggiuntiva di luce naturale nelle ore serali già a partire da domenica.

Benefici energetici e ambientali

L’ora legale è stata introdotta per ridurre il consumo di energia elettrica attraverso un utilizzo più efficiente della luce naturale nelle ore serali. La prima adozione su vasta scala avvenne nel 1916 in Germania, durante la Prima guerra mondiale, con l’obiettivo di contenere i costi energetici legati al conflitto.

Successivamente il meccanismo è stato adottato in numerosi Paesi occidentali, alternando periodi di applicazione, sospensione e reintroduzione. L’impatto non riguarda esclusivamente il risparmio economico sulle bollette, ma anche il fronte ambientale. La diminuzione della domanda di energia comporta infatti un calo delle emissioni di anidride carbonica quantificato in circa 160 mila tonnellate.

Cambio dell’ora, un dibattito ancora aperto

Negli ultimi anni la questione è tornata al centro dell’agenda europea. Diversi Stati del Nord Europa, caratterizzati da estati con molte ore di luce e inverni particolarmente oscuri. si sono detti favorevoli al mantenimento dell’ora solare per tutto l’anno, mentre molti Paesi dell’area mediterranea – tra cui l’Italia – sostengono l’ipotesi dell’ora legale permanente.

Nel 2018 la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica che ha raccolto milioni di contributi. Nonostante il confronto politico e istituzionale, non è stata raggiunta una posizione comune tra gli Stati membri e il sistema del doppio cambio stagionale continua ad essere applicato.

Quando torna l’ora solare

Con l’introduzione dell’ora legale, le ore di luce disponibili nel tardo pomeriggio e in serata aumentano sensibilmente. Il tramonto si sposta in avanti e la durata dell’illuminazione naturale cresce gradualmente fino al solstizio d’estate del 21 giugno 2026, quando nell’emisfero nord si registra il picco annuale di esposizione solare. Questo andamento caratterizza l’intera stagione primaverile e si estende per buona parte dell’estate.

Il regime dell’ora legale rimarrà in vigore fino a domenica 25 ottobre. Nella notte tra sabato e domenica si tornerà all’ora solare: alle 3:00 gli orologi verranno riportati alle 2:00. Si completerà così il consueto ciclo annuale, destinato a ripetersi anche l’anno successivo secondo le regole attualmente in vigore nell’Unione europea.

