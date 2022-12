“Ora ti passa”, il murales che dà speranza ai bimbi che soffrono

L'opera è dell'artista Igor Scalisi Palminteri

PALERMO – l pronto soccorso dell’Ospedale dei Bambini cambia volto. “Ora ti passa!”, è il titolo del murales sulla facciata del Di Cristina di Palermo. L’opera è dell’artista Igor Scalisi Palminteri, ed è stato realizzato grazie alla direzione generale dell’ospedale Civico, al Distretto Rotary Sicilia Malta e all’Associazione l’Arte di crescere.

Così l’artista spiega l’opera: “Nel concepire questo dipinto ho sentito da subito la responsabilità di raccontare i bambini che vivono la sofferenza, i genitori che li accompagnano e soffrono con loro, e gli operatori, medici e infermieri, che se ne prendono cura. Il sottotesto del dipinto è la sofferenza, ma sublimata da quella frase, ‘Ora ti passa’, appunto, che mi ripeteva sempre mia madre da bambino quando stavo male e che, pur non essendo una ‘medicina ufficiale’ è in qualche modo propiziatoria e di buon auspicio. I bambini ci possono guarire e noi adulti dobbiamo lasciarglielo fare, il nostro compito è far sì che i bambini possano prendersi cura di questa società, sia nelle azioni quotidiane che nelle situazioni straordinarie”.