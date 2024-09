Aliscafi per le Egadi, respinta dalla Regione la proroga degli orari estivi

Il no alla richiesta dell'amministrazione di Favignana

PALERMO – La Regione siciliana ha comunicato al comune di Favignana di non potere accogliere la richiesta di proroga degli orari estivi per i collegamenti marittimi con aliscafi da e per l’arcipelago delle Egadi.

L’istanza, formulata dall’amministrazione comunale con l’intento di “prolungare un servizio essenziale per residenti, lavoratori e visitatori”, era motivata dall’amministrazione di Favignana dall’esigenza di garantire una maggiore accessibilità e continuità territoriale, particolarmente necessaria durante la stagione autunnale, quando le condizioni meteorologiche sono ancora favorevoli per il turismo e la mobilità tra le isole.

Collegamenti con le Egadi, “costo insostenibile”

Il mantenimento dei mezzi in servizio, si legge nella nota inviata al comune, comporterebbe un costo notevole, insostenibile per la Regione. La società Liberty Lines ha inoltre già programmato per ottobre l’ingresso dei mezzi in cantiere per le necessarie attività di manutenzione.

Il sindaco di Favignana Francesco Forgione esprime “profondo rammarico e preoccupazione per il mancato accoglimento della richiesta. Sono motivazioni inaccettabili. È assurdo che, da un lato, si dichiari di voler prolungare la stagione turistica in Sicilia, e dall’altro non si comprenda l’importanza cruciale dei collegamenti per lo sviluppo delle nostre isole”

