Orgoglio repubblicano, Bianco: “Salvini ha mai sentito parlare di La Malfa?”

Tra elefantino e spirito mazziniano.

ROMA – Vecchi repubblicani alla riscossa. Della serie, c’era una volta l’edera. Partito piccolo, ma dal grande peso politico e culturale. La cui storia è tutt’uno con lo spirito mazziniano. “Sinceramente non so se Matteo Salvini abbia sentito parlare di Ugo La Malfa, di Bruno Visentini, di Giovanni Spadolini”. E’ quanto afferma EnzoBianco in una nota. Il già ministro dell’Interno e leader del movimento giovanile repubblicano, insomma, storce il naso davanti alla proposta del capo del carroccio di federare il centrodestra in un soggetto repubblicano.

Vero è che Salvini non guarda al caso italiano. Bensì all’elefantino, l’avversario diretto dei dem made in Usa. Una polarizzazione che in Italia non è mai partita. Tuttavia, Enzo Bianco ci tiene a rivendicare una storia che guarda da sempre a sinistra. “Mi chiedo se sa che il più antico partito italiano e’ stato il Partito Repubblicano? E l’edera è stato il suo simbolo? E se sa che Ugo La Malfa lo definì ‘l’altro polo della sinistra’. E che quella tradizione politica e’ viva tutt’ora nel nostro Paese, sia pure in alcune e diverse formazioni politiche”.

Una storia che, per Bianco, resiste “nei LiberalPD, con personalità come quelle di Adolfo Battaglia, Giorgio Bogi e tanti, come me, che hanno avuto l’onore di crescer a quella scuola. E ne siamo orgogliosi. Il suo progetto politico è ovviamente rispettabile, anche se non facile. Intanto – conclude – cominci a cercare un nome adatto alla tradizione italiana. Se proprio vuole cercare una sigla nel mondo anglosassone, valuti la dizione Partito Conservatore. Auguri, Salvini”.