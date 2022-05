Orientare contro la dispersione scolastica, concluso “Sicily Masterchef”

L'iniziativa promossa dall’Istituto Antonino Caponnetto in collaborazione con la scuola professionale Ted Formazione

PALERMO – Orientare facendo misurare gli allievi della terza media con le lezioni di una scuola professionale per combattere la dispersione scolastica. È questa la sfida del progetto “Sicily Masterchef” promosso dall’Istituto Antonino Caponnetto in collaborazione con la sede alla Marinella della scuola professionale Ted Formazione.

Il progetto si è svolto a partire dal dicembre 2021 e che si è concluso nei giorni scorsi. Durante gli incontri gli studenti di terza media della scuola si sono cimentati nella preparazione di piatti della tradizione siciliana apprendendone la realizzazione e scoprendo cosa vuol dire lavorare nel laboratorio di una scuola professionale.

Soddisfatta per i risultati aggiunti e per come è stato accolto il progetto la preside dell’istituto Caponnetto, Isabella Iervolino. “Il Pon – racconta – è nato come iniziativa di orientamento per le classi terze e ha rappresentato l’occasione per promuovere nei confronti degli alunni un modo di fare scuola professionalizzante e più adatto alle esigenze di quegli studenti che prediligono un approccio formativo laboratoriale e la pratico. Abbiamo così approfondito tutti gli elementi della Sicilia attraverso i piatti della tradizione. La risposta è stata positiva Si tratta quindi di un’esperienza da ripetere”.

Dello stesso parere Toni Marfia, direttore della Ted Formazione che ha ospitato nei laboratori del suo istituto l’iniziativa. “Ringraziamo – afferma Marfia – la preside Iervolino di averci coinvolto nel progetto. Siamo convinti – prosegue – della straordinaria validità che può avere tale iniziativa. Attraverso un approccio laboratoriale che però non smette di essere educativo, i giovani di terza media, possono misurarsi al meglio nella difficile scelta di scegliere la scuola da seguire alle superiori: riescono così a scoprire le loro passioni, ad assecondarle e a renderle lavoro per il loro futuro”.