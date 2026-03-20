“Orizzonti Condivisi”, a Emmanuele F.M. Emanuele il premio “Ambasciatore di Pace”

ROMA (ITALPRESS) – Il 17 marzo scorso ha avuto luogo, presso la sede dell’UGEF – Unione Giornalisti Europei per un’Europa Federale, a Roma, la I edizione del “Premio Orizzonti Condivisi – Ambasciatore di Pace”, che è stato conferito al mecenate e filantropo Emmanuele F. M. Emanuele.

L’iniziativa è stata promossa dall’UGEF, dal Gruppo giornalisti Gino Falleri e da Confimprese Italia, confermando il carattere istituzionale, culturale e internazionale del Premio.

Emanuele è stato premiato “per la sua straordinaria capacità di trasformare cultura, ricerca e solidarietà in pilastri di pace, superando i confini in favore della coesione civile – si legge in una nota -: un alto esempio di responsabilità morale che indica nella cooperazione e nella speranza la via per il futuro”.

Questa la motivazione del Premio: “Per il suo straordinario impegno nel promuovere, attraverso la Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, un Mediterraneo fondato sul dialogo tra popoli, culture e religioni, sulla solidarietà concreta e sulla centralità della persona. Con la sua visione umanistica e filantropica, Emmanuele F. M. Emanuele ha saputo trasformare la cultura, la sanità, l’istruzione e il sostegno ai più fragili in strumenti di pace e di coesione civile. Mai come in questo tempo la sua figura appare preziosa e necessaria: esempio alto di responsabilità morale e civile, capace di indicare nel Mediterraneo non un confine, ma un ponte di fraternità, cooperazione e speranza”.

“Desidero rivolgere un ringraziamento sentito alla Giuria e in particolare al Presidente di Confimprese Italia, Guido D’Amico, per questo premio – ha commentato Emmanuele F. M. Emanuele -. Per me, il mecenatismo e la filantropia non sono semplici gesti di generosità, ma una vera e propria responsabilità morale. Ho sempre vissuto questo impegno come un dovere etico, uno strumento concreto per abbattere le distanze e costruire una cultura di pace”.

Questi i componenti della Giuria del Premio: Guido D’Amico, Presidente di Confimprese Italia; Roberto Rossi, Presidente UGEF; Simona Gallo, Gruppo Geko Spa e Segretaria Generale Confimprese Italia; Paola Carnevale, docente di Economia del Terzo settore presso l’Università degli Studi di Cassino; Luigi Sambucini, Direttore del quotidiano Ore12; Manuela Biancospino, Presidente Gus (Giornalisti Uffici Stampa) Lazio; Francesco Certo, Capo redattore di Radio Dimensione Suono Roma; Roberto Ruggeri, ex ufficiale medico dell’Esercito italiano con numerose missioni di pace in territori di guerra, e Francesco Vito, Presidente Centro studi Confimprese Italia.

Il “Premio Orizzonti Condivisi – Ambasciatore di Pace”, diretto da Manuela Biancospino, sarà nelle prossime edizioni espressione delle eccellenze italiane, a livello nazionale e internazionale, nei settori istituzionale, scientifico, culturale e artistico.

– Foto ufficio stampa Fondazione Terzo Pilastro Internazionale –

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